Rajoy llevará al Constitucional la investidura de Puigdemont con el aval del Consejo de Estado

Me he comprado TODOS los PRODUCTOS CATALANES que he encontrado en El Corte Inglés, pero TODOS, TODOS, me acabo de dejar 230 euros en PRODUCTOS CATALANES, y cada vez que compre, compraré PRODUCTOS CATALANES, los de mayor calidad de toda ESPAÑA. Llevo un LACITO AMARILLO desde hace 2 meses y la gente me felicita por mi valentía, me paseo por la Castellana con mi LACITO AMARILLO, y levanto el puño en alto gritando LLIBERTAT PRESOS cuando alguien me felicita por la calle. Soy libre y feliz con mis PRODUCTOS CATALANES y mi LACITO AMARILLO. Me acabo de comprar una ESTELADA y la tengo en mi balcón delante de Las Ventas, cada vez que hay toros salgo al balcón a saludar a la gente de los toros, a lanzar besos de amor y paz republicana. Me alegro de vivir en un país dónde puedo ser yo mismo y defender lo que me dé la gana, y gracias a todos los madrileños por sus muestras de afecto a mi decisión.