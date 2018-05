770 420

El doble plan de JxCat: investir a Puigdemont en un lapso legal y preparar una opción D provisional

Elsa Artadi afirma que el expresident será investido "ahora o más tarde"

Junqueras insiste en que se forme ya un gobierno efectivo

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha asegurado este domingo que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, será investido "ahora o más adelante, pero seguro que pasará". Artadi reconoce que el TC podría suspender la modificación de la Ley de Presidencia que permitiría la investidura a distancia del expresident, pero considera que en el lapso entre la publicación de la ley y la aceptación del recurso del Gobierno por parte del alto tribunal podría ejecutarse su plan. JxCat apuesta por el desafío

"Si no puede ser ahora, cuando el Tribunal Constitucional nos dé la razón lo haremos entonces", ha defendido, ya que cree que el TC no suspenderá la modificación de la Ley de Presidencia. Ha afirmado que esta reforma "no tiene ningún elemento que pueda ser susceptible de una sentencia contraria en el TC, en tanto que no invade las competencias propias de Cataluña de acuerdo con el Estatut".

Aun así, ha reconocido que es probable que el TC admita a trámite el recurso del Gobierno central contra esta reforma, pero ha avisado de que pueden tener una oportunidad para investir a Puigdemont: "Entre que la ley se publica, entra en vigor y eventualmente queda suspendida hay una ventana de oportunidad que es la queremos aprovechar para investir al presidente Puigdemont".

Artadi ha señalado que no se puede suspender una ley antes de que entre en vigor, por lo que apuesta por utilizar la reforma "cuando antes mejor" entre la entrada en vigor de la ley y su suspensión.

Asimismo, ha avisado de que la modificación de la Ley de Presidencia se puede utilizar también para investir a los diputados de JxCat encarcelados Jordi Sànchez y Jordi Turull, ya que la ley permite que el candidato a la Presidencia de la Generalitat no tenga que estar presente en el hemiciclo.

La opción D para formar Govern

La dirigente independentista ha asegurado que no han hablado del nombre de un candidato alternativo a la investidura y ha sostenido que sería un presidente provisional: "Presidente ya tenemos. No podemos pensar que la persona que entre pueda ser un presidente normal. Por eso le hemos puesto este calificativo de presidente provisional".

Por su parte, la diputada de JxCat Laura Borràs, también ha hecho alusión este domingo a un escenario alternativo, considerando que la investidura de Puigdemont no sea posible. Ha asegurado que buscarán un candidato alternativo para hacer un "Govern fuerte, que pueda llevar a cabo políticas efectivas". Ha insistido en que su objetivo es investir a Puigdemont pero que el Estado lo está impidiendo "de todas las maneras posibles".

"Si no se permite que sea el que es nuestro presidente, encontraremos una solución que nos permita hacer este Govern fuerte, que pueda llevar a cabo políticas efectivas e ir desplegando, dentro del marco estatutario, toda la obediencia al marco republicano que nos hemos marcado", ha defendido.

Aun así, Borràs ha afirmado que, si finalmente invisten a un candidato alternativo, será una situación provisional: "Esta provisionalidad es la que nos marcará de qué manera tendremos que proceder para cumplir con aquello que queremos conseguir".

Ha sostenido que la modificación de la Ley de Presidencia abre una "ventana de oportunidad" que quieren aprovechar para investir a Puigdemont y ha reiterado que no quieren elecciones.

También ha señalado que Puigdemont "es de una responsabilidad máxima y se ha marcado la fecha del 14 de mayo para intentar poder hacer efectiva esta investidura y hacer un Govern fuerte".

Asimismo, ha reivindicado que su objetivo es que el nuevo Govern abra una comisión de investigación sobre lo que ha pasado en Catalunya durante la aplicación del artículo 155, ya que alerta de que no ha habido control parlamentario, y hacer un plan de choque "que intente revertir los efectos tan nocivos que ha tenido el 155".

Junqueras insiste en formar Govern

La decisión de JxCat chocan con la postura de ERC, contraria a continuar enfrentándose a los dictámenes de la justicia española. El líder de la formación republicana, Oriol Junqueras, ha insistido en reclamar que los partidos independentistas formen un Govern de la Generalitat para no dejar "sus herramientas en manos de los enemigos de la República".

"No hay ningún republicano del mundo que deje sus herramientas en manos de los enemigos de la República", ha defendido en un mensaje que ha transmitido el vicesecretario general de ERC, Isaac Peraire, en una publicación en Twitter tras visitarlo en la cárcel de Estremera y recogida por Europa Press.

Lo ha dicho después de que JxCat propusiera de nuevo investir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a través de la reforma de la Ley de Presidencia antes del 14 de mayo. Peraire también ha explicado que ha abordado con Junqueras los "deberes y retos por municipios y el país", y que han comentado la actualidad política.

Asimismo, ha criticado que los familiares de los presos soberanistas tengan que recorrer centenares de kilómetros para visitarlos: "Nunca olvidaremos que padre y hermano hayan de hacer unos 1.400 km para ver a Oriol 40 minutos detrás de un cristal, y dejarlo aquí".

