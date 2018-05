El PNV ignora al 'expresident' y Elsa Artadi no quiere ser investida

En fin, cronica de una muerte anunciada desde va ya para 8 meses.



Esto dentro de poco a los españoles nos recordará un mal sueño pero para algunos de estos iluminados será el comienzo de una pesadilla que ellos solos se han buscado.



Lo siento por los catalanes que están sufriendo este sinsentido pero al final la verdad triunfará y se quitarán las caretas a los que han propugnado la agresión mas peligrosa al Estado de Derecho de una nación europea en los últimos 5o años.Lo triste es que la recomposición de un gobierno constitucional se hará de forma correcta pero las heridas abiertas entre catalanes no se cerraran hasta que el veneno inoculado en esa sociedad sea expulsado y eso requerirá de una normalización a todos los niveles que no veo factible , sinceramente. El daño que estas personas han hecho a la estabilidad política y a la convivencia ciudadana me parece que no ha hecho mas que empezar. Ojalá me equivoque.