La Audiencia Nacional absuelve al promotor de la pitada al himno en la final de Copa de 2015

Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí" (Niemoeller )



Pues nada que continúe la fiesta, pitar es gratis, luego lo será pegar y mas tarde ... mas tarde será demasiado tarde.