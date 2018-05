La Audiencia Nacional absuelve al promotor de la pitada al himno en la final de Copa de 2015

Somos el único país del planeta en el que se puede ultrajar el Himno Nacional y a su bandera considerándolo libertad de expresión.



Solo hay que mirar nuestro vecino, Francia, que silbaron el himno en un partido y el presidente puso las cosas en su sitio de forma tajante, pero aquí no, aquí es libertad de expresión.



Si como país ni eso podemos defender, no me extraña que se rían en nuestra p. cara todos los que vienen de fuera y los independentistas, y es que así no merecemos el respeto internacional.



Que asco, de verdad, que asco.