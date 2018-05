770 420

Rajoy, tras el acto del fin de ETA: "No es un día de celebración, sino de recuerdo a las víctimas"

El presidente anuncia una próxima reunión del Pacto Antiterrorista

"Desaparece ETA, pero no el dolor que ha sembrado"

"Mis primeras palabras son en recuerdo a las 853 personas asesinadas por ETA en los últimos 50 años. Invito a toda la sociedad española a recordarlas una a una en la singularidad irrepetible de sus vidas arrebatas. No son una estadística más, eran únicas. Todos ellos fueron asesinados injustamente, y a todos ellos les debemos hoy un recuerdo y un homenaje", ha afirmado Rajoy desde el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno ha realizado estas declaraciones cuando aún se está desarrollando el acto de disolución que escenifica la banda terrorista ETA en la localidad francesa de Cambo.

"España empezó a vencer al terrorismo cuando asumió que el único relato era el de las víctimas. El testimonio de las víctimas fue el que desnudó el discurso vacío de ETA. Lo que quedará es el fracaso". "Hoy ETA ha reconocido que toda su historia fue un fracaso, no ha logrado ninguno de sus objetivos, no van a obtener nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y las condenas, cumpliéndose. No hubo ni habrá impunidad. Han tardado demasiado tiempo en reconocer su derrota", ha insistido Rajoy.

El presidente del Gobierno ha reconocido la labor de las fuerzas de seguridad del Estado en su lucha contra la banda terrorista. La Corona y los presidentes del Gobierno anteriores también han sido citados por Rajoy como factores clave en el fracaso de la banda vasca. "La unidad de los demócratas ha sido fundamental. Todas las formaciones políticas supimos estar unidos contra los asesinos y sus cómplices. Esa victoria es patrimonio de todos los demócratas españoles, pero también de nuestros vecinos franceses y de la UE que nos han ayudado en esta batalla", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo ha anunciado la convocatoria de una reunión extraordinaria del Pacto Antiterrorista por el Ministerio de Interior en los próximos días.

Día de homenaje a las víctimas

"Hoy no es un día de celebración, sino de recuerdo y homenaje a los que ya no están con nosotros. Desaparece ETA, pero no desaparece el dolor que ha sembrado", ha recordado del jefe del Ejecutivo. "Seguimos comprometidos en la lucha contra ETA, contra lo que hizo, lo que significó y lo que intentó llevar a cabo", ha explicado Rajoy, ante la realidad de que las nuevas generaciones no han vivido y sienten lejanos los "años de plomo" en los que la organización sembró el terror.

Este jueves la banda terrorista ETA hizo pública una declaración en la que ha confirmado el "final de su trayectoria" y su "disolución" definitiva, una vez "desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras". En su comunicado, no ha hecho referencia a las víctimas.

PUBLICIDAD