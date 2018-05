La Comunidad de Madrid espera la inminente elección de Ángel Garrido

Génova admite que el 'número dos' de Cristina Cifuentes "no está descartado"

Foto: EFE.

La Comunidad de Madrid podría conocer a lo largo de este fin de semana el nombre de la persona que finalmente presidirá la Administración regional tras la dimisión de Cristina Cifuentes, y cerrará un el capítulo de la presidencia en funciones. En la Real Casa de Correos se tiene el convencimiento de que, por muchas razones, el sucesor natural será Ángel Garrido. Ayer, el coordinador del Partido Popular admitió que las posibilidades de éste no se han desvanecido "bajo ningún concepto". Lo que ocurre -subrayó Fernando Martínez-Maíllo- es que la política tiene sus tiempos y una decisión de este tipo necesita un periodo de "maduración", que a tenor de las palabras del número dos de la dirección nacional, ha llevado a Génova a hablar con los mandos y miembros del PP de Madrid para conocer su opinión y elegir a la persona más idónea.

Maíllo reconoció ayer abiertamente que, dejando atrás el poder omnímodo del PP madrileño con Esperanza Aguirre al frente, y donde Génova tenía muy poco e incluso nada que decir a la hora de confeccionar las listas, en la etapa de Cifuentes, por el contrario, "no ha habido fricción" entre la dirección regional y la nacional. Garrido, "un disciplinado militante" a la espera de Rajoy tras la marcha de Cifuentes.

El coordinador general de los populares también adelantó que entre el lunes y el miércoles de la próxima semana el portavoz del PP en la Asamblea llevará a la presidenta de la institución la propuesta de candidato que habrá de ser votada en un pleno extraordinario en la Asamblea, para luego dar paso a la investidura.

Un perfil "limpio"

En este ínterin, Garrido muestra calma. Con motivo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el presidente en funciones ayer hizo gala de su disciplinada militancia, remitiéndose con paciencia a las decisiones de la dirección nacional y la de su presidente, que no es otro que Mariano Rajoy. Mientras, con espíritu contenido, distintos altos cargos mantienen la esperanza de que la opción definitiva sea la de Ángel Garrido, "porque sería lo natural, por su perfil conciliador, porque de todos los candidatos es el más preparado, el que mejor conoce la Administración y el proyecto emprendido, porque no tiene reticencias con nadie dentro del grupo popular en la Asamblea, porque es buen negociador -fue la persona encargada de cerrar el acuerdo de investidura con Ciudadanos- y porque está limpio", remarcan desde la Real Casa de Correos. Además, analizan, pasados los días de la marcha de la expresidenta, "la dimisión de Cifuentes ha tenido causas personales, pero no se debe a ningún escándalo político al que Garrido se pueda relacionar", señala un destacado dirigente del actual Gobierno en funciones.

Por separado, ayer coincidieron Ángel Garrido y Fernando Martínez-Maíllo al abordar el trabajo de la Comunidad. Para el primero, la Administración funciona, los servicios continúan, y el proyecto empresarial sigue su marcha encabezando el primer puesto a nivel nacional. "Ningún proyecto, si sigue el PP en el Gobierno, quedará paralizado", dijo. Para el segundo, el balance general ha sido positivo, si bien el máster se podría haber gestionado de otra manera. Maíllo hizo un silogismo con el mundo del fútbol y afirmó que el PP es como el Madrid o el Barcelona, y por eso hay que esperar a que se juegue el partido y se conozca la plantilla, advirtió a los adversarios.

