ETA anuncia en un comunicado definitivo su disolución

Soy vasco y nunca nadie me ha preguntado si quiero que ETA me represente, ni a mi ni a nadie. A los "mediadores internacionales" (de pago por supuesto) no les ha elegido ningún ciudadano vasco... les ha contratado ETA. Por tanto toda esta gentuza, ETA y los "mediadores" a su servicio, no me representan a mi ni a ningún vasco. Que dejen de hacer el fantasmón, que colaboren con la justicia en los crímenes pendientes de resolver y que enfrenten los procesos por delitos de lesa humanidad que tienen pendientes en España y Argentina como los criminales contra la humanidad que son.



Viva España, Gora Euskal Herria