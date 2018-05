Génova pulirá el PP de Madrid y apostará por una generación joven que reduzca a Cs

Manel, dices muchas bobadas.



Muchos nacimos después de la muerte de Franco. Por lo tanto, nos podemos imaginar cómo fue el franquismo, pero jamás podremos decir que lo vivimos en carne propia.



¿Te piensas que a mí me gustan los dictadores?



Franco censuraba letras de canciones. Ahora bien, a mí me gustan las letras que hablan de cu-los, tetas y co-ños. Para mí, eso no debería ser censurable.



En cambio, sí me parece censurable -¡y perseguido penalmente!- que un rapero insulte al re-y de España o haga apología del te-rro-ris-mo.



Y no te quepa la menor duda de que lo de "La Manada" es clarísimamente una violación. Por supuesto que sí.



Lo de los másteres falsos es un escándalo. Por supuesto que sí.



Y te diré más: no me gustan las corridas de toros. No al maltrato animal. ¿Esto es un "espectáculo"?



Y, aunque soy de extrema derecha, no soy franquista. A mí no me gustan las guerras ni las dictaduras.



Y como estoy orgulloso de sentirme 100 % español, en Cataluña me llaman "facha".



La independencia de los "Països Catalans", aparte de que es una manera fácil de conseguir votos (ERC, CUP...), no es más que un odio evidente hacia el resto de España. Estáis enfadados con el resto de España por lo que hizo Franco. Pero Franco ya no vive.



Y eso de que "el PP es la continuación del franquismo" (sic) es una pu-ta mentira. Eso lo decís muchísimo vosotros, los catalufos.