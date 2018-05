770 420

Un juez investiga a uno los profesores denunciados por discriminar a hijos de guardias civiles en Cataluña

El fiscal le acusa de actos descriminación al calor del 1-O

Choques entre independentistas y Policía el 1-O. Foto: EFE







El Juzgado de Instrucción 3 de Martorell (Barcelona) investiga a un profesor del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca por presuntos delitos de discriminación y contra la integridad moral al pedir en clase el 20 de octubre de 2017 que levantaran la mano los hijos de guardias civiles.

Según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la denuncia presentada por la Fiscalía contra nueve profesores de este instituto se ha dividido en dos procedimientos: uno por los hechos ocurridos el 2 de octubre y otro por los del 20 de octubre, que atañen al profesor ahora investigado.

Según la denuncia de Fiscalía, este profesor pidió en una clase optativa de 3º de ESO "que levanten la mano los hijos de los Guardias Civiles".

A los que lo hicieron les dijo que entendía que no quisieran hacer huelga el 25 y 26 de octubre por la condición de sus padres y entendía que no apoyarían la huelga porque sus padres no eran independentistas, así que deberían ir al instituto para hacer clases con normalidad, dice la denuncia.

Con ello, según el fiscal, puso "en evidencia ante todos los alumnos a aquellos que eran hijos de guardias civiles, señalándolos de esta forma para ser blanco del rechazo y la hostilidad de sus compañeros de aula".

Mientras, la causa contra el resto de profesores denunciados por presuntamente humillar a hijos de guardias civiles en clase el 2 de octubre está pendiente de admitir a trámite por parte del Juzgado de Instrucción 7 de Martorell.

