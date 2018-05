Ponsatí pide a la Generalitat publicar el informe de Inspección sobre los profesores investigados por odio

Querida señora :



El nivel de corporativismo del gremio roza lo paranoemal.



Los profesores de los institutos son intocables , los que aún demustran ser algo profesionales están hasta las narices de vagos y descerebrados.



La insección en Catalunya da risa y profesores que llaman " put... " a las alumnas que van maquilladas permanecen en sus puestos , profesores que están más tiempo de bja que trabajando están en sus puestos , la ESO es un descojone generalizado y aquí solo hay un atisbo de preocupación cuando llegamos al Bachillerato y nos tienen que poner nota en la selectividad .



La enseñanaza en catalunya no explica lo que es España , solo estudiamos lor rios catalanes , la industria catalana ,etc etc etc .Es de las cosas más manipuladas que hay y la inspección lo sabe y no corrige nada .



Que esto pasa en más colegios también es cierto y que teneís una especie de halo de intocabilidad es real .



En Catalunya lamentablemente y gracias a los que hemos tenido miedo a que nuestros hijos recibieran las consecuencias de denunciar ciertas actitudes , se adoctrina al personal .



Las instituciones están corrompidas después de tantos años de CiU y no queda nada imparcial en pie , solo un dogma se ha instaurado.



Solo te falta pedir que vaya a leer el informe la Empar Moliner y que salga en TV3 en horario de máxima audiencia .



No teneís vergüenza , os habeís cargado un país , habeís enfrentado a los ciudadanos entre ellos y encima huyendo como conejos asustados daís lecciones desde la distancia .



CiU , JxCat habeís creado tal daño que se tardarán generaciones en resolver los conflictos , todo por tapar vuestra corrupción ( 3 % ) y la de los Pujol .Ya no engañaís a nadie y has hecho bien en largarte a una isla , la próima vez escoge mejor y que sea desierta .



Un saludo querida " exiliada politica de la república independiente de Catalunya " y como en este país ( España ) existe la democracia y espero que por muchos años más , ojalá no vuelvas nunca .