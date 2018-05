Catalá dice que el juez de 'La Manada' tiene un "problema singular" y los jueces piden el cese del ministro

Primero se llevaron a los comunistas,



pero a mí no me importó porque yo no lo era;



enseguida se llevaron a unos obreros,



pero a mí no me importo por que yo tampoco lo era;



después detuvieron a los sindicalistas,



pero a mí no me importó porque yo no soy sindicalista;



luego apresaron a unos curas,



pero como yo no soy religioso,



tampoco me importó;



ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde.



Bertolt Brecht