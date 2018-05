La insistencia de Cifuentes en seguir como diputada pone en serios apuros al PP a un año de las autonómicas

El Partido Popular, nuevamente, consiguió deshacerse de las aspiraciones y responsabilidades políticas de quién no necesitan en la palestra política (de una forma baja y no convencional). Exhibir la supuesta cleptomanía de Cristina Cifuentes, siete años después del presunto hecho, reafirma como PP quita de la escena política a quién no les conviene según sus planes de quedarse con el Poder.



Han aplicado el mismo “guión” a Pablo Iglesias Turrión y la incriminación que le han hecho por ser de “izquierda”; a Fernando Martínez Gómez-Tejedor que fue implicado en el caso Pesmir trading, pero cuando el Partido Popular obtuvo cargos políticos de gran influencia, eximieron de culpa a dos de los implicados en ese caso por conveniencia del Partido.