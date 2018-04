Valls defiende una "plataforma abierta" con varios partidos para las municipales de Barcelona

#4, Valls ha sido alcalde de una ciudad de 50000 habitantes, ministro de interior de un pais y primer ministro de ese pais.



Por chiripas de la vida conoce Barcelona.



Conoce el funcionamiento de los sistemas judiciales y de la policia.



Supongo que eres nazi catalán, o amigo de la laxitud ante la delincuencia en general, porque es un curriculum para alcalde, que no creo que tenga nadie en España, o Francia, o...



Colau conoce de Barcelona lo que necesita conocer, olvidando aquello que no le renta en votos. Es la alcaldesa de sus votantes, y en las próximas elecciones, se verá si el pan y circo son suficientes para mantener a la plebe sentada en los anfiteatros.



El resto de partidos, creo que ni cuentan.



Está el candidato del "tres per cent", que os garantiza una corrupción sostenible.



Esta el candidato de "la gaviota", que garantiza servilismo a la generalidad a cambio de apoyo en Madrid, que ya no tiene la capacidad que tenía, y además está observado por los Ciudadanos, de cerca.



Está el candidato del PSC, que solo busca mantener los puestos de su organigrama, y que en un escenario de presupuestos menguantes está condenado a ser abandonado por los arribistas.



Dejemos que hable el pueblo soberano, de Barcelona. Ese es el verdadero referendum.