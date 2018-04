Pedro Sánchez no ve a PP "tan mal" como en sondeos y dice que Cs se ha "aznarizado"

No sé si eres joven... lo que es seguro es que no eres muy listo.



Siempre están con el rollo de las pensiones, y siempre se pagan pensiones.



Siempre las cuentas están descuadradas, y al final se cuadran...



Todo el debate es para mantener a las bases movilizadas hablando de chorradas.



Voy por la calle, y salvo que saque el tema, o mi interlocutor acabe de leer este tipo de noticias, a nadie le preocupa.



En serio crees que algún partido se atrevería a quitar las pensiones?



Crees que antes de suicidarse, antes no quitarían competencias (disfrazándolas de mejoras en la eficiencia del gobierno).



Si ni los nazis vascos se han atrevido a llevárselo crudo, y han tenido que disimular la transferencia de fondos en forma de subida de pensiones.



Esto es una condonación de deuda via pensionistas. Los pensionistas con rentas mas altas están en el pozo sin fondo vasco, y en las ruinas de Cataluña.



Justo donde el FLA y los cuponazos tocaban siempre.



Sanchez tiene el tiempo que le quede a Rajoy en el poder... Ahí lo dejo.