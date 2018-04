La indigación contra la sentencia de 'La Manada' lleva al Gobierno a emplazar a los partidos a una reforma penal

Es curioso que se acometa contra los jueces, y no contra los políticos que redactaron un Código Penal falto de claridad y que somete a interpretación cosas que antes no estaban clarísimas y no dejaban ni un atisbo de duda.



Si tienen curiosidad, busquen el codigo penal de 1973 en google y comparen como se describía la violación en ese código y en el actual de 1995, del biministro Belloch, a la sazón miembro de Jueces para la democracia. Como Carmena y otros jueces, más conocidos por ser grandes defensores de delincuentes y azote de las víctimas, que por redactar bien y dictar sentencias razonables y bien fundamentadas.



Si los políticos hacen un código penal con basura, luego no se puede pedir a los jueces que extraigan oro de ahí.