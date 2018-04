Ciudadanos y PSOE adelantan al PP en Madrid tras el 'caso Cifuentes', según un sondeo de Metroscopia

3



Disculpa, yo soy autónomo, vote a ciudadanos y no han hecho nada por mí, nada de nada, que hagan de contrapeso de lo que quieras, pero que no nos tomen el pelo, a mis empleados están esperando todavía la bajada del irpf y el complemento salarial, ahora se ponen a hacer el cafre en cataluña. Me parece que son de esa gente quie por estar en el sillon te prometen la luna y cambian de veletas.