Garzón manda un documento a las federaciones de IU instándoles a disolverse como partido clásico

Lo de este "basurero" me parece mucho más grave que robar dos cremas.



Este chupa-poyas de Podemos ha sido embelesado y embriagado por el poder prometido por Pablo, del que no percibirá ni el aroma, y a cambio va a fundir a lo que quedaba del PCE... Desde que le he oído participar en algún coloquio / entrevista me ha parecido un cero a la izquierda y no duda en demostrarlo día a día.



Crema barata para hidratar Podemos