Génova busca apartar a Cifuentes del PP madrileño y deja en manos de Rajoy la elección del sustituto

Ayer estuve en el Videoclub corleone, te atienden muy bién, tú preguntas al encargado y mira en el ordenador, un Spectrum zx 128 cuántos videos y grabaciones, denuncias y documentos hay sobre cada personaje.



Estaba interesado en un concejal que me niega la licencia, tenían tres videos, uno sacándose los mocos en el pleno, otro con una nota que le faltaba en la EGB, y otro de una fiesta loca en cuba con amiguitas. Quería comprar el de la fiesta para ver eso del "porno snaf casero" pero se me iba de precio, me he comprado el de los mocos, es buenísimo, lo he visto mil veces.



Me han dicho allí, que cuanto más alto se está más videos y documentos incriminitarios hay, que si no tienen muchos "de qué" van a subir en el escalafón.