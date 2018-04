Rivera plantea la era post Cifuentes: si el PP presenta a un candidato "limpio", Cs no apoyará a Gabilondo

Miles de millones robados y malversados y un video de hace 7 años por robo de productos por valor de 40€, es el desencadenante. ¡Increíble!.



Riberita, que no quería decidirse por la moción de censura junto a PSOE y Podemos, al que no quiere ver ni en pintura, consigue de esta forma y con la ayuda de valla usted a saber (OKDiario- E. Inda, antipodemita paranoico), aplicar el caso Murcia a Madrid.



¿Quién se beneficia de esto?. No hace falta tener 10 masters para saberlo.



¿Quién se promociona políticamente?. Tampoco hace falta un doctorado para saberlo.



¿Quién es el partido financiado por los poderes facticos de este país?. Cualquiera con estudios primarios, lo sabe.



Este es el típico trilerismo de primero de malabarismo y manipulación, que se puede obtener en la calle sin tener que acudir a una universidad.



En fin. El que quiera entender que entienda y el que no, que siga comiendo césped artificial y balando por el lodazal español.