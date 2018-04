Cristina Cifuentes dimite como presidenta de la Comunidad de Madrid

Que nos sirva de escarmiento para no volver a cometer errores, nunca más PP, ya han demostrado de lo que son capaces (robar, delinquir, estafar) probemos otras fuerzas políticas, pero no todos como pasó con el puto PP, que tengan que pactar entre ellos, eso si el PP fuera de todas la negociaciones, no más corruptos en nuestras vidas políticas.