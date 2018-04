Cifuentes, tras aparecer en un vídeo de 2011 intentando robar dos botes de cosméticos: "Fue un error involuntario"

No estará esto preparado por los oportunistas o para justificar su dimisión y así contentos todos, Rajoy, que no la echa, Ciudadanos, PSOE, Podemos, la Universidad, en fin, todo el entramado que hay montado a su alrededor, no se pierde Madrid, no se pierden los salarios de los colocados, son 16 millones de €, se justifica todo, se aprueban los presupuestos y todos felices y a ver por dónde sale el pueblo, la subida de pensiones, el trabajo en precario ,la corrupción ya se verá ,esto puede esperar ,lo nuestro no