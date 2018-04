Ciudadanos llevará al Constitucional el voto delegado de Comín ante la "inacción" de Rajoy

Esto es la ceremonia de la confusión, vamos a ver según los leguleyos puede votar o no puede votar, si fuera que no, vaya bien o vaya mal que se forme nou govern, se impugna, lo demás son cálculos y deliberaciones sobre que es lo mejor para el partido y sus componentes, de lo que se deduce que las leyes solo les sirven para adaptarlas a sus intereses, ahora sí, ahora no, el país es lo de menos, todo un ejemplo. Ande yo caliente…..



A ver si vienen unos cuantos políticos nórdicos, de esos que no cobran dietas ni tienen la infinidad de prebendas de estos, y fundan un partido, para así poder votar a alguien que al menos cuando haya de decidir algo no esté mas pendiente del chollo que perderá que del asunto en sí.