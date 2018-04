Los CDR piden al Registro el detalle de propiedades de jueces y fiscales

Si el fin fuese licito no tendrían problema en dar los datos que se piden por parte del RP, pero como evidentemente no lo es , pues no los dan por lo que después va a pasar.



Sinceramente no entiendo como los independentistas no se dan cuenta que asi no van a conseguir nada bueno. Ellos mismos se están quemando a lo gonzo y lo que es peor estan quemando Cataluña. O se avienen a la Constitución o seguirán frustrandose por unos cuantos cientos de años mas.