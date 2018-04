La Guardia Civil sospecha que la Interventora de la Generalitat "omitió" facturas del 1-O

Estuve 12 años en la UGT de la Caixa, era precioso cuando levantábamos el puño y cantábamos La Internacional, mientras les decíamos a los jefes que nos subieran el sueldo y que el banco es para ayudar a la sociedad. Hicimos una gran labor allí. Ser asesor legal de un gran Banco Catalán me forjó como lider, luego me junté con la gente del Sabadel, otro gran Banco Catalán.



Hoy me siento una fuerza de la naturaleza, un semidios, un ser magnífico y tengo a todo el mundo a mis piés, con mis poderosas piernas puedo sostener el mundo, con mis abdominales puedo levantar todo un país. Soy dios, aunque esté mal decirlo, pero es la verdad, la "sity" me lo ha dicho en sueños. Me merezco todo lo mejor que se pueda comprar con dinero. Odio que los demás se lleven cuponazos sin darme lo mío. Venid y arráos ante mí, regocijáos, dios se ha hecho carne conmigo, abridme las puertas y dadme lo que me merezco por derecho.