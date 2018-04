La Fiscalía denuncia a nueve profesores catalanes por vejar a hijos de guardias civiles tras el 1-O

Estoy mirando el Facebook de todos los colegios de Cataluña.



¡Sí, todos los colegios tienen Facebook y Twitter! ¡Con fotografías de alumnos! ¡Todos ellos menores de edad, claro! ¡Sin el consentimiento de los padres! Es decir, los profesores no dan clases, sino que se pasan todo el día fotografiando a sus alumnos.



También hay fotografías de profesores. Y todos llevan puesto un pu-to lacito amarillo. No hay ni un solo profesor que no lleve el lacito.



Además, en todas las fotografías aparecen los alumnos jugando en clase. Ni un solo libro encima de los pupitres. Todo es ocio. Es más, una profesora de Ciencias Naturales aparece en un aula con un conejo, un perro y un gato; y pide a sus alumnos que acaricien dichos animales.



No me extraña que los niños no estudien o no hagan los deberes en casa. Viven en un mundo de fantasía, donde todo es ocio.



Incluso, organizan "excursiones" que consisten en andar alrededor del colegio. Los pobres niños respirando los humos de los coches. ¡Con la brutal contaminación del aire que hay en Barcelona, como todos bien sabemos!



Son profesores podemitas y catalufos. Las profesoras se visten como prostitutas.