Bescansa se niega a renunciar al escaño tras dejar Podemos la decisión en su mano

Vamos a ver Carolina, todavía no te has dado cuenta que tu partido es totalitario.Manda una persona, y es varón.Los demás bailarán a su son, y el que no esté de acuerdo que se vaya.



Lo que me cuesta entender es haya pasado tanto tiempo, y la gente no se haya dado cuenta de la realidad de este partido comunista y totalitario.No es un insulto, es una definición.