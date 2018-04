Gabilondo asevera que Sánchez no le ha obligado a ir a la moción y que no se ve "necesariamente" presidente

"No estoy en la frivolidad de a ver qué pasa", ha declarado

Ángel Gabilondo y José Manuel Franco en la Asamblea de Madrid. Foto: EFE

El portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha asegurado hoy que "nadie" le ha "empujado" a presentar la moción de censura contra Cristina Cifuentes, en alusión a Pedro Sánchez, y ha añadido que no se ve "necesariamente" de presidente, aunque "eso puede ocurrir".

En una entrevista con Onda Cero, Gabilondo se ha referido a las informaciones que señalan que fue el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien lo llevó a registrar la moción de censura porque ni él ni el líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, lo tenían claro.

"A mí nadie me ha empujado a esto", ha asegurado, al tiempo que ha manifestado que sería una "frivolidad muy grande" hacer cosas en las que no cree. En su opinión, la presentación de esta moción de censura era la "mejor" opción después de escuchar a Cifuentes en un pleno extraordinario dar explicaciones "mas bien escasas" sobre las irregularidades del máster de la Universidad Rey Juan Carlos. "Esto no es reacio, es ser responsable", ha añadido.

Gabilondo ha explicado que su grupo parlamentario estuvo "coordinado" con el PSOE de Madrid y el Federal y ya habían hablado sobre la "posibilidad" de presentar la moción con él como candidato alternativo a Cifuentes, por lo que sabía que al hacer la propuesta no se iba a encontrar "con un vacío".

Preguntado sobre si se ve como presidente de la Comunidad de Madrid, ha respondido que "no necesariamente, pero eso puede ocurrir". "Sé en qué proceso estoy y que ese proceso puede conducir a eso. No estoy en la frivolidad de a ver qué pasa", ha declarado.

Con todo, ha subrayado que su "obsesión" no es ser presidente, sino ser "coherente" y, si acaba haciéndose con las riendas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, le gustaría rodearse de personas "abiertas, flexibles, competentes y realistas", tanto del PSOE como de "otras instancias".

Gabilondo cree que la moción, cuya fecha tope de celebración es el 7 de mayo, podría tener lugar a "muy última hora en el caso de que se celebre", porque ha recordado que antes "podría dimitir" Cifuentes y eso anularía su debate y votación.

De salir adelante la moción, el portavoz socialista aboga por la puesta en marcha de un Gobierno "político" y no técnico con un programa de "225 acuerdos" suscritos en la Asamblea al menos entre el PSOE-M, Podemos y Ciudadanos. "No se treta de colar el programa del PSOE", ha sostenido.

PUBLICIDAD