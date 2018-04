Puigdemont: "Censura y exilio, dragones que intentaron malograrnos"

Ahora va a resultar que todos los delincuentes del mundo fugados de sus países par huir de la justicia son exiliados...no, Puchi, no...eres un delincuente más, uno de tantos, que está huido de la justicia, además en tu caso, después de mentir, engañar y volver a mentir a tus seguidores, aunque a ellos no les importe al parecer, pero eres lo que eres, y no puedes ser otra cosa, un traidor cobarde, que ha traicionado a su país y a su partido político, además de a el resto de partidos políticos que han estado contigo, y los que no han estado, no eres un exiliado, solo eres un cobarde traidor, fugado...