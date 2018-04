Cuenta atrás de un mes para que JxCat, ERC y la CUP eviten nuevas elecciones en Cataluña

#1



Es que no lee las noticias ? ahora quiza no hubo malversacion, en Hacienda asi lo dicen y el juez se ha enfadado, el presidente de Gobierno mira para otro lado, cada vez mas gente quiere un referendum ... y ya no solo en tierras catalanas.



Cuando mas mierda pongan, mas ciudadanos se pondran de lado del separatismo que le llamais, yo le llamo libertad de expresion, no me gusta que me digan que soy el malo porque soy catalan.



Fijate tambien la economia catanana ha crecido fuerte, vaya, si dijeron que se desmoronaria todo.



No sera que el gobierno central quiere el dinero catalan y no a los catalanes?



Porque encierran a los politicos catalanes si ahora quiza se quievocaron al hacerlo ?



Porque la justicia Alemana no lo tiene tan claro todo como aqui?



Porque los politicos que se fueron, dichos estados no los entregan por el momento ?



Porque hubo bloqueos de internet justo despues del referendum ?



Vaya, soy catalan, pero no soy tonto, no era independentista, pero ahora creo que es lo mejor.



Y lo que mas me gusta, cuanto mas aprieten mas gente de nuestro lado.



Salud y independencia.