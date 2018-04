Ciudadanos lograría el poder en Madrid y PP y PSOE empatarían en escaños, según un sondeo

Los de C's que no vendan la piel del oso antes de cazarlo. Seguro que Mariano está esperando algo que cambie el panorama electoral completamente. Eso sí él no va a hacer nada ( sólo se limita a esperar ).



Les recomiendo a los miembros de la Real Academia Española de la lengua que registren la expresión hacer( se ) un Mariano : no hacer nada y esperar a que los otros resuelvan los problemas que entre su partido y la PSOE han creado en España. Políticamente está muerto pero alberga la esperanza que sus exvotantes bizcochones vuelvan a redil cuando haya algo que vender.