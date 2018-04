La Guardia Civil cree que el Govern pagó el inicio de campaña del 1-O a través de ANC

Buenas tardes.



Soy el líder de un nuevo partido político que se llama "Cambio Radical" (CR).



Nuestros objetivos son los siguientes:



1.º) Ilegalizar la CUP, ERC, Arran, ANC y Òmnium Cultural.



2.º) Defender la unidad de España.



3.º) Ilegalizar el tabaco, los porros y el alcohol. Prohibiremos su fabricación y su comercialización en toda España.



4.º) Dar licencias a nuevas emisoras de radio comprometidas a difundir la verdadera música de Ámerica Latina y del África subsahariana. Sobre todo, del siglo XX. Música a nivel de coleccionista y solo para oyentes cultos y entendidos en la materia. No esperes a que alguna emisora de radio te complazca con alguna bachata dominicana de Radhamés Ramírez, Manuel Villalona, Raffy Sosa, Armando Vargas, Alci Hidalgo o Leo Valdez. Ya puedes esperar sentado. El grave error de las emisoras de radio es que solo emiten música comercial y actual.



5.º) Permitir únicamente la circulación de vehículos híbridos y eléctricos. Prohibir la gasolina y el gasoil. Es inaceptable que los españoles tengamos que morir prematuramente por culpa de la contaminación del aire.



6.º) Yo siempre he ganado 1.000 euros al mes. Mi sueldo de político seguirá siendo ese: 1.000 euros al mes. Hasta me parece demasiado.



7.º) Ningún miembro de "Cambio Radical" (CR) podrá hacer chanchullos de dinero. Nadie podrá robar ni un solo céntimo de euro. Quien cometa algún caso de corrupción deberá dimitir inmediatamente, además de ingresar en prisión.



8.º) El cristianismo es la única religión verdadera. En España, solo permitiremos la existencia de iglesias católicas y evangélicas. Prohibiremos la creencia y la práctica de otras religiones (Islam, etc.). Esto es España, no Argelia.



"Cambio Radical" (CR) se presentará en todas las próximas elecciones que se celebren en España, ya sean autonómicas o a nivel nacional.