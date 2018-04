Manuel Valls estudia una oferta de Ciudadanos para ser candidato a la Alcaldía de Barcelona en 2019

En BCN C's subirá simplemente por ser C's, porque ahora mismo no creo que ni sus votantes sepan cual es la actual regidora que hay en el Ayuntamiento.



Estan tan desesperados por encontrar a alguien con tirón que tienen que ir incluso a buscarlo a Francia. Lo único que les importa es que sea muy unionista y mucho unionista.



No sé si los ayuntamientos en Francia también tienen 2 vueltas, pero si es como aquí que se prepare para no poder gobernar en una legislatura, porque es lo que ha ocurrido en esta. Sin que me guste la Colau, sin mayoría y todo el mundo queriendo ser oposición, no hay gobierno posible.