ETA pide perdón por el "daño causado" y afirma que "lo siente de veras" por las víctimas

Muestra del doble rasero con que la mierda de sociedad Española en que nos han metido, mide segun el bando.



Si la ETA pide perdon, no pasa nada, pobrecitos, que majos son.



Si un Franquista pide perdon, (no se por que), no solo no se le perdona, si no que se le critica, condena y vilipendia.



Este pais han conseguido que sea una verdadera mierda en el mundo.



Por ejemplo: de ser la segunda mejor Seguridad Social a nivel mundial, solo detras de la Suca, hemos pasado a la actualidad, a estar en el puesto 14, por detras de paises en guerra como Siria.



Y esto es a base de que los politicos y las Comunidades se gastan los miles de millones de euros anuales en sus vicios.



Lo dicho, que mierda de pais nos han dejado.



Ahora solo digo una cosa, en Septiembre me jubili, y me voy a Uruguay, con la pension que me queda, a vivir como un Señor.



Los jovens que solo se dedican a youtube, botellones, ensuciar y vivir a costa de sus padres y abuelos, lo tienen crudo para ni siquiera, alcanzar una pension.



Es lo que habeis aceptado, es lo que os mereceis.