Ferraz asegura que desconocía el ofrecimiento a Carmena del PSOE madrileño

Ábalos afirma que la información le ha causado una "gran sorpresa"

Sánchez evita aclarar si tenía constancia de la supuesta oferta

La exministra Corredor, la única apuesta que sigue en las quinielas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Foto: EFE

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado, sobre el ofrecimiento a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para liderar la candidatura a la ciudad en 2019 bajo las siglas socialistas, que es una información que le ha causado una "gran sorpresa" porque él "no ha estado presente en nada".

"Si hablo como Dirección Federal del partido, yo no he estado presente en nada, de esto nadie me ha dicho nada, no tengo ni idea, he visto la noticia y me ha ocasionado una gran sorpresa", ha asegurado Ábalos a preguntas de los medios en Toledo sobre la información de este ofrecimiento.

El secretario de Organización del PSOE ha recordado que "ya salió la posibilidad o algún comentario acerca de una coalición del PSOE" con Ahora Madrid, pero ha querido dejar claro que los socialistas se presentarán solo bajo sus siglas "como no puede ser de otra manera".

Preguntado por la opinión que le merece la regidora, ha indicado que en los pasados comicios apoyaron la alternativa de cambio que lideró Carmena con Ahora Madrid, porque era la única "opción", aunque la primera edil sabe que los socialistas tienen sus críticas y son oposición. "Sabemos que la alternativa que se merece Madrid es una candidatura socialista", ha afirmado.

Preguntado por una supuesta reunión informal del secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, con Carmena, ha asegurado que habrá que preguntarle a él, dejando claro que el PSOE tiene "la suficiente ambición y ganas de ganar en Madrid", por lo que no ha tratado ninguna otra posibilidad.

Sánchez no aclara si lo sabía

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha aclarado si conocía este ofrecimiento y se ha limitado a señalar que que la conversación mantenida por Franco con la alcaldesa de Madrid no fue una "propuesta formal".

"No hubo comunicación formal ni a ella ni a mí porque no hubo propuesta formal", ha sostenido en declaraciones a Telecinco. "En ese contexto de conversación informal, le hace ese reconocimiento. Pero de ahí no pasa", ha insistido.

Sánchez ha elogiado el "prestigio, valor y coraje" de la alcaldesa, que ha sido capaz de terminar con más de 30 años de Gobierno del PP y ha admitido que hay más cosas en las que coincide con ella de las que les separan.

Tras apuntar que Carmena, en lo personal, ha sido una persona "muy vinculada" al PSOE, Sánchez ha asegurado que su partido presentará una candidatura "muy potente" y "ganadora" al Ayuntamiento de Madrid, una persona que a él le gustaría que fuera una mujer.

Las socialistas Cristina Narbona y Margarita Robles ya se han descartado de las quinielas, en las que permanece la exministra de Vivienda Beatriz Corredor. El cabeza de lista al Ayuntamiento de Madrid tendrá que ser elegido en un proceso de primarias que tendrá lugar después del verano.

