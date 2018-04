Turull se encara con el juez Llarena: "Usted me ha hecho un preso político"

Nos hemos metido en un jardin llenos de espinas y el jardin tiene altavoces en toda Europa. A ver como salimos de esta.



Ayer el Supremos dijo que no hace falta violencia para la Rebelion, porque el poder politico ocupaba ya legalmente las instituciones catalanas y no hacia falta emplear la violencia, que en este caso era una violencia institucional.



Sin embargo la euroorden se empèñaba en demostrar la violencia para justificar el delito de Rebelión.



El otro delito de la euroorden la Malversación, se justifica por el uso de dinero público destinado amorganizar un referendum ilegal. El Sr. Montoro dice ue no se ha gastado ni un solo euro publico en el referendum.



¿Que estamos haciendo?



Yo no soy independentista y amo a mi España entera.



Pero cuidado ue el jardin tiene altavoces en toda Europa y no quiero que los supùestos defensores de la unidad sean los mayores abogados defensores de los independentistas.



Parece que es imposible en sentido comun y a la vez mantener la seguridad juridica, que es el primer pilar para el progreso de una nación.