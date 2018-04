El PP se plantea adelantar elecciones en Madrid y frenar la coacción de Ciudadanos sobre Cifuentes

Si quisieran adelantar las elecciones no tienen tiempo porque la moción está en Mayo y es imposible hacerlo antes a no ser que las conmvoquen pasado mañana. La Comunidad vá a caer, y van a pasar 9 meses de oposición reflotando a Cifu, su única esperanza. Si la entregaran a Cs sería un harakiri político en favor de Cs, y eso no va a pasar. El presupuesto ya ésta hecho, ahora toca guerra total por Madrid entre la derecha. En Madrid se ha tocado hueso.