Rull y Romeva modifican su estrategia y reprochan a Llarena la politización de la causa del 'procés'

No se puede negar lo evidente.



Imaginemos que exterminio a todos los seres humanos del planeta Tierra. Y solo dejo vivo a un juez.



El juez me dice que tengo que declarar ante él.



El juez me pregunta:



- ¿Usted ha matado a alguien?



Y yo le respondo:



- No, yo no he matado absolutamente a nadie.



Pues esto es lo mismo.



Aquí ha habido rebelión, sedición y malversación de fondos. ¡No se puede negar lo evidente!



¡Esto es justicia! ¡No es ninguna venganza!



Sería venganza si, por ejemplo, miento en un juicio. Voy en calidad de testigo y digo que Fulanito hizo estoy lo otro, sabiendo que es mentira. Simplemente lo hago por venganza porque Fulanito me cae fatal.



Y, en todo caso, si fuera una venganza, ¿qué tiene de malo? Con todas las pu-ta-das que han hecho los catalufos, ¡cómo para no vengarse!... ¡No te jo-de!...