Iglesias cede ante las exigencias de Errejón para que concurra a las primarias de Podemos en Madrid

Número 12, afirmas lo siguiente:



"Ciudadanos gobierna para los bancos".



¿Y qué te piensas? ¿Que a mí me gustan los bancos? Los bancos solamente sirven para quedarse con todo tu dinero. Cada día te cobran "comisiones de mantenimiento" (sic), según dice mi padre. Porque yo el único "banco" que he pisado en mi vida ha sido el de un parque para poder atarme los cordones de un zapato.



El poco dinero de uno está mejor guardado en el bolsillo de un pantalón, o bien debajo de la almohada.



Tú, al igual que millones de españoles tontitos, sois los que formáis las largas colas en los supermercados a la hora de pagar. El otro día, un "payaso" (no en sentido literal) compró un chicle de fresa en un supermercado. ¿Sabes cómo pagó? ¡Con una tarjeta de crédito! ¡Sí, con un "trozo de plástico", que es lo más estúpido que he visto en mi vida! ¡Yo jamás he tenido una tarjeta de crédito! Yo siempre pago con dinero en efectivo. Yo, que iba detrás del "payaso" este, compré también el mismo chicle de fresa. ¿Sabes cómo pagué? ¡Con una moneda de 5 céntimos de euros! Y tardé media billonésima de segundo en poner la moneda en la palma de la mano de la cajera sudaca. En cambio, los que pagáis con tarjeta de crédito os pasáis media hora diciendo: "Es muy raro. No me lee la tarjeta. No sé qué pasa. ¿Puedo firmar ya, señorita cajera? ¿O todavía no?"



Mi única preocupación es la unidad de España. De hecho, debería ser la única preocupación de todos los españoles.



Desde 1987, cuando todavía tenía 14 años de edad, trabajo moviendo cajas de melones y sandías porque no quise terminar 8.º de EGB. Y ahora me arrepiento un montón de no haber querido seguir estudiando. Gano una mi-er-da, ¿sabes? ¡Todavía me pagan en pesetas! ¡Para que lo sepas! Tengo el mismo sueldo que el que me daban en 1987. Y todavía tengo que vivir en casa de mis padres porque, con lo poco que gano, no me alcanza ni para un caramelo "Cuba-Libre" de media peseta. Quizá, a final de año, me puedo permitir un "Frigo Pie" de 30 pesetas. Pero, claro, en Navidad no me apetece comer un helado.



Soy pobre, pero no soy tan tonto de votar a Podemos. Voto a Ciudadanos, que son los únicos que pueden mejorar España.