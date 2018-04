Aguado urge a Rajoy proponer un sustituto de Cifuentes y recuerda que si no lo hace votarán a favor de la moción de censura

Ignacio Aguado, durante un pleno | Imagen: EFE

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha instado este domingo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que tome una decisión ya sobre el futuro de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y proponga un candidato alternativo y recuerda que de no hacerlo apoyarán a la segunda lista más votada, el PSOE, a través de la moción de censura.

Así lo ha sostenido Aguado a los medios de comunicación tras asistir a la 'V carrera contra el cáncer' en relación al futuro de Cristina Cifuentes al frente del Gobierno regional tras la polémica generada por su máster en Derecho Público del Estado Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Aguado ha recordado que Rajoy debe tomar una decisión sobre el futuro de Cifuentes antes del mes de abril y recomienda que lo haga cuanto antes evitar a los madrileños que pasen "por este calvario" de conocer nuevas noticias cada día de la dirigente. "Si no la toma, evidentemente, la moción de censura, una vez que se convoque, sería la fecha límite, que marcaría el devenir de la Comunidad de Madrid", ha sostenido.

El portavoz parlamentario le ha pedido al presidente del Gobierno que "por una vez en su vida" no actúe "en modo Rajoy" ni piense en "las guerras internas" de los conservadores sino que lo haga pensando en "la imagen y el bochorno" que los 'populares' están haciendo pasar a la Comunidad de Madrid.

"Que piense por una vez en los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos que están hasta el gorro de este caso, que ven como su título se desprestigia cada día y nadie pone soluciones", ha añadido.

Así, y al igual que afirmó este sábado el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, Aguado ha afirmado que la opción no "prioritaria" para Ciudadanos, si el PP no les "deja opción" y Rajoy "sigue encubriendo a Cifuentes", es apoyar a la segunda lista más votada de la Comunidad de Madrid.

"Si la primera lista más votada no quiere sustituir a Cifuentes y proponer un candidato limpio apoyaremos la segunda lista más votada para que pueda gobernar la Comunidad de Madrid hasta mayo", ha insistido, que señala que desde Cs no descartan ninguna opción "pero lo más razonable" es que la lista más votada proponga un candidato.

De darse la situación de un gobierno encabezado por la segunda lista más votada, Aguado asegura que este gobernaría "controlada y limitada" por Cs como han "hecho con el PP durante los primeros años" de la actual Legislatura. BÚSQUEDA DEL CANDIDATO DEL PP

En cuanto a nombres que pudieran dentro del PP ocupar la Presidencia, el líder de Ciuadanos ha reiterado que la decisión la tienen que tomar los 'populares'. "A nosotros nos consta que en el Partido Popular ya hay conversaciones para buscar una alternativa. No lo dicen todavía, lo que sí que hago es animarles a que en público presenten ya un candidato", ha añadido.

Así, Aguado ha señalado que desde la formación naranja no se van a posicionar "a favor o en contra de ningún candidato fundamentalmente por no quemarle". "Vamos a ver si el PP es capaz de encontrar un candidato de entre sus 48 diputados que no esté afectado por la corrupción ni tramas delictivas de ningún tipo y que pueda gobernar de forma interna durante 8 meses", ha apostillado.

El portavoz de la formación naranja en la Asamblea les pide una postura "formal y oficial" que no haga pasar "la travesía del desierto" a la que avocó en Murcia durante "más de 70 días". En Madrid "todo el mundo sabe cómo va a terminar la historia", ha deslizado.

