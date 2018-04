El PP seguiría siendo el más votado pero perdería hasta 27 escaños, según un sondeo

Esto es España, insultos, groserias, falta de argumentos serios, da igual que tengamos mas crecimiento que cualquier pais de nuestro entorno, da igual que el paro sea cada día menor.... lo importante es si Cifuentes, tiene Master o no lo tiene, ¿su gestión?...da lo mismo, que por Ándalus, haya habido individuos que no es que falseasen su curriculum, es que se han llevado cientos de millones....da igual, lo importante es si Cifuentes hizo un Master, o no ...



Lo demás no importa!!!