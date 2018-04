Rajoy justifica el ataque a Siria mientras Podemos y PSOE lo condenan

1.- Iglesias denuncia el ataque.



2.- Los socialistas, por el diálogo y la paz.



"BREVEMENTE"



IGLESIAS: ¿CUANTAS VECES HAS DENUNCIAO LAS ATROCIDADES DEL EJERCITO DE BASHAR AL ASAD CON SU PUEBLO?.



LOS SOCIALISTAS, POR EL DIALOGO Y ..............: LO MISMO QUE CON LOS INDEPENDENTISTAS-GOLPISTAS EN CATALUÑA.



¡NADA NUEVO BAJO EL SOL!.



ESO SI:



LOS CAMPEONES DE APROVECHARSE DE LOS INVENTOS Y EL DESARROLO DE "USA" Y DE RECOGER LOS FRUTOS (SIN DAR NI GOLPE) DE LOS QUE (CON LOS DEFECTOS QUE PUEDAN TENER; EL QUE NO LOS TENGA: QUE LANCE LA PRIMERA PIEDRA) POR LOS QUE PONEN ALGO DE ORDEN ALLA DONDE NO LO HAY.