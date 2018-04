Manifestación multitudinaria en Barcelona en defensa de pensiones dignas

QUE BUENOS SON CC.OO y UGT, pero ……….. no me agrevo a poner LA PALABRA:



Convocada por UGT y CCOO de Cataluña para reivindicar un sistema público y solidario de pensiones "dignas",



DIGNAS LAS PREJUBILACIONES DE, Banca, Telefonica, Electricas, Tabacalera etc.etc. y DEPUES PENSION MAXIMA. ¿Cómo se pagan? Con desgravaciones de los IMPUESTOS A PAGAR POR LAS EMPRESAS. O sea, por TODOS los españoles.



“También han hecho a trabajadores en activo y estudiantes”



es una MENTIRA, hay un pufo de 20.000.000.000 EU, han COTIZADO 10/15.000.000 y durante 10/15AÑOS y no hay ni una PESETA EN CAJA. ¿De donde van a sacar el DINERO PARA PAGAR?



ADEMAS, el sistema es el más in justo del mundo, POR CC.OO y UGT. En España la pensión se calcula, con Cof. Injusto y es un 83% del los últimos Salarios y en Alemania es un 37% de los últimos salarios. En España un 45 % MAS DE LO PAGADO y de esto viene la RUINA DEL SISTEMA, que pagaran los trabajadores actuales y los jóvenes.



ADEMAS hay personas que han pagado 25/30 años y no cobraran nada sino trabajan dos en los últimos 15.



Y a otros que con 42 COTIZADOS nos quitan el 8% por año, por tenerte que jubilar a los 62 AÑOS, por la RUINA INMOBILIARIA, provocada por haber dado el 110% de HIPOTECAS INMOBILAIRAS, contra la Ley Hipotecaria.



CON LO DETALLADO NO HAY SOLUCION A LAS PENSIONES.