CCOO y UGT desoyen las críticas internas sobre su aval al independentismo

Si eres empresario y vives en Cataluña, ten en cuenta lo siguiente:



1.º No contrates a gentuza con nombres y apellidos en catalán.



2.º No contrates a fumadores de tabaco y porros.



3.º No contrates a mujeres feminazis.



4.º No contrates a gentuza que luce un lacito amarillo en su chaqueta.



¡No des trabajo a gentuza que odia España! ¡Que se quede en el paro para siempre!



¡Viva la pobreza catalufa!