Moncloa frena la salida de Cifuentes y redobla toda la presión sobre Rivera

La credibilidad de Ciudadanos está en juego, deben de dejar de hacerle la ola al puto PP, y demostrar que sirven para algo útil, y que no son solo una pose política, olvidaros de la gilipolleces del pasado (izquierdas y derechas) que solo sirven para camuflar chapuzas y corruptelas varias, y darles al PSOE el gobierno de Madrid, no solo conservarán la credibilidad si no que ganarán puntos al ayudar a deshacerse de gentuza, demostrándoles a los PPerros, que no vais de farol.