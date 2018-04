Rajoy descarta cesar a Cifuentes y dice no entender la posición de Ciudadanos

Oye Rajoy, porque te haya salido más de una rana, no creas que los demás tienen tantos sapos.



Y una cosa no quita que tengamos que tragar los que estamos como espectadores.



Como tengo dos p., todas son p.



Y eso , no.



Hay que hacer limpieza y quitar a todo aquel que ha mentido con los CVs.



Si no, vamos a robar todos, porque algunos roban. Así piensa el tonto.