La Mesa del Parlament aprueba querellarse contra Llarena por no dejar libre a Sànchez para la investidura

nunca he amado tanto mi patria como ahora, quiero tanto mi pais, nunca estuve tan enamorado de mi extremadura, de mi galicia, de mis rincones en madrid, de mi querida murcia, de mi girona, quiero tanto este pais, que me da tanta lastima que su gente este tan angustiada y tan triste, no reconozco mi patria por momentos, vivo en cataluña i solo quiero que este momento triste se pase lo antes posible , estimo la terra, visca catalunya visca espanya, visca europa, us estimo a tots