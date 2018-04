El "posgrado" en Harvard de Casado fue un curso de cuatro días en Aravaca

Pues a mí mas grave que el máster de Cifuentesalseado un título universitariofe parecen:



1.- Errejón, porque aparte de que una universidad le ha suspendido de ejercicio, ¡se ha llevado dinero de todos los españoles: de los ricos y de los pobres!.



2.- Toní Cantó (C,s) y Franco (PSOE), porque aunque no se han llevado dinero público han falseado el tener un título universitario ¡no un máster, una carrera!.



3.- El nivel C2 de inglés de Cambridge de Iglesias (Podemos) que figuraba en la web del partido. Mucho más grave esa mentira que un máster que no va a ningún lado.



Y, ojo, no soy votante. Soy abstencionista.