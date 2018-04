Aguado: "En el caso Cifuentes lo más sensato es una solución a la murciana"

"En ningún caso Podemos entrará en el Gobierno de Madrid con la moción"

"PP y PSOE han usado la universidad pública como agencia de colocación"

"Mantendremos nuestro apoyo a los Presupeustos pese al caso Cifuentes"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado. Nacho Martín: EFE

Al entrar en la página web del partido en el que milita se puede leer uno de sus últimos tuits: "Llevamos 23 días de bochorno y es hora de poner punto y final a esta etapa. Los madrileños hoy son la última prioridad del Gobierno de Cifuentes. Dimita, señora Cifuentes. Dimita hoy mejor que mañana". De este modo, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid deja claro que cualquier solución pasa por la dimisión. Ignacio Aguado (Madrid, 1983) podría ser, sólo con ver su currículum, la antítesis de lo que estos días conforma la actualidad. Llegó a estudiar simultáneamente tres carreras, licenciándose en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pontificia Comillas (2001-2007), y en Ciencias Políticas y de la Administración (2004-2009) por la Autónoma de Madrid.

Posteriormente, hizo un Máster en negocio energético y desarrolló su carrera en un despacho de abogados en Liverpool y en Unión Fenosa hasta que aterrizó en Cs como afiliado en 2013. Dice que el PP ha convertido la región de Madrid en su chiringuito; habla de una solución a la murciana, pero pone como condición para apoyar la moción de censura del PSOE que Podemos no esté en el Gobierno de la comunidad.

¿Cristina Cifuentes tiene otra salida que no sea dimitir?

La única salida es dimitir, pero es el PP quien tiene que decidir qué hacer. Nosotros ya exigimos su dimisión formal, y pedimos al PP que abra una nueva etapa y proponga cuanto antes un candidato alternativo que pueda presidir la Comunidad de Madrid de forma interina hasta las elecciones de mayo de 2019.

Pues ella sigue insistiendo en que todo esto es una maniobra política para levantarla del poder. ¿No se merece el beneficio de la duda?

Llevamos 20 días pidiendo explicaciones por el caso Cifuentes, y nos hemos encontrado la callada por respuesta. Hay demasiadas mentiras y pruebas sobradas de que las actas estarían falsificadas, pero además es grave el desgaste insoportable de la universidad pública. La propuesta del PP fue dar la vuelta a la comisión de investigación y, en lugar de poner el foco en las presuntas irregularidades, ponerlo en los periodistas y en los profesores que han denunciado lo sucedido.

¿El hecho de que la persona que ha destapado el asunto sea un militante del PSOE invierte la carga de la prueba, como dice el PP, o lo importante son los hechos?

Para el PP es el mundo al revés, intenta poner el foco sobre quien destapa la presunta trama de corrupción en lugar de sobre quien debe dar explicaciones; sitúan la responsabilidad en quien denuncia. Nosotros queremos proteger a los denunciantes de corrupción y hemos presentado una ley a la Asamblea para protegerlos, al margen de su ideología o afiliación política.

Mal asunto si al final las cosas se sustancian poniendo querellas a los periodistas, ¿no?

Todo el mundo tiene derecho a defender su honor si considera que ha sido vulnerado, y tiene derecho a ir a los tribunales, pero primero hay que presentar las pruebas, demostrar que todo ha sido un malentendido y, acto seguido, acudir a la Justicia si crees que tu honor ha sido atacado. Presentar como primera medida una querella criminal contra un medio de comunicación es una maniobra burda para matar al mensajero.

¿Sería suficiente una solución a la murciana, que quitaran a Cifuentes y la sustituyeran por otro?

Es lo más sensato, respetar que la lista más votada pueda presentar un candidato alternativo para que, de forma interina, pueda pilotar el Gobierno hasta 2019. Lo más sensato es permitir que el Ejecutivo actual del PP concluya la legislatura con un candidato limpio que esté a la altura y dignifique las instituciones.

Albert Rivera ha dicho que apoyará la moción de censura si no apartan a Cifuentes. ¿Estarían dispuestos a ir de la mano de Podemos y del PSOE aunque eso les suponga un desgaste a nivel nacional?

Insisto en que nosotros hemos perdido la confianza en la presidenta regional, pensamos que tiene que ser el PP quien proponga un candidato alternativo, y como segunda opción, si siguen protegiendo a Cifuentes, sería ir a una moción de censura donde gobernaría la segunda lista más votada con Ciudadanos controlando y limitando a ese Gobierno donde, en cualquier caso, nunca estaría presente Podemos.

¿La condición para apoyar una moción es que no esté Podemos?

Si se llega al caso de la moción de censura para agotar la legislatura tendría que plantearla el PSOE, controlada y limitada por Ciudadanos, donde, insisto, en ningún caso Podemos podría formar parte del Gobierno. Esa es una condición sine qua non. Pero, vamos, le pedimos al PP que nos ahorre el bochorno y podamos pasar página y poder hablar de los problemas reales de los madrileños: las listas de espera, la educación, las políticas sociales, etc.

¿Por qué dice que el PP ha convertido Madrid en su chiringuito?

Porque después de 20 años gobernando la Comunidad, se han pensado que eran impunes, que esto es su coto privado, que nadie iba a levantar las alfombras. De ahí esa sensación de arrogancia y de soberbia que persiste hoy, tres años después de que perdieron la mayoría absoluta. Nosotros demostraremos después de esta legislatura que se puede gobernar sin favorecer a empresas amigas, sin dilapidar millones en sentencias perdidas y sin construir infraestructuras que se queden a medio hacer. Madrid se merece un proyecto distinto al del PP. Hace falta que a la política madrileña llegue gente honrada, con las manos limpias, y que sea capaz de recuperar el prestigio perdido.

¿Y el caso Cifuentes ha abierto la caja de Pandora de una 'burbuja' de corrupción en la universidad?

Tengo la sensación de que este caso no será el último, lo cual abriría el debate sobre una posible trama de corrupción universitaria en la Comunidad de Madrid. Puede haber lo que usted llama una burbuja de corrupción en la universidad, y hay que investigarlo. Eso pone de relieve que, al final, los viejos partidos han usado la universidad pública como un lugar donde han colocado a familiares, regalado títulos y concedido privilegios. Habrá que depurar responsabilidades. Estamos hablando de algo que va mucho más allá del caso Cifuentes. Estaríamos hablando de corrupción universitaria.

¿Me está diciendo que en esa trama podría haber políticos no sólo del PP, sino del PSOE y Podemos?

Es posible. Creemos que además del PP también han existido tratos de favor hacia personas afines al PSOE. Sospechamos que las universidades públicas han sido utilizadas por los viejos partidos. A día de hoy el único partido que tiene voluntad de ser valiente e investigar posibles tramas es Cs, que no tiene mochilas, porque el resto han podido formar parte de ello.

¿La vara de medir es la misma con el secretario del PSOE madrileño, que también engordó el currículum con una licenciatura que no tenía?

Creemos que la actuación de José Manuel Franco es reprochable y será el PSOE quien tenga que decidir, pero él no es presidente de la Comunidad, y Cs no le ha ayudado para ser investido presidente con sus 17 diputados. Es la diferencia.

¿Cuando habla de Podemos se refiere al caso Errejón y a su asunto en la Universidad de Málaga?

Son dos temas diferentes en cuanto al fondo, pero es verdad que tanto Cifuentes como Errejón han utilizado la universidad de forma irregular. Eso pone de manifiesto que hay mucho que hacer para reformar las universidades públicas madrileñas, y españolas en general, para acabar con la endogamia y erradicar cualquier atisbo de privilegios a favor de cargos públicos.

Pues, según Rajoy, ustedes son unos inexpertos, lenguaraces, que sólo saben regalar consejos porque no gobiernan...

En el PP están nerviosos por la corrupción, por las encuestas, porque no tienen proyecto político ni para Madrid ni para España. Nosotros no somos expertos en construir aeropuertos vacíos, ni en rescatar autopistas, ni en dar sobres. Pero tenemos una trayectoria profesional previa en la empresa privada, en la Administración, en la sociedad civil, que muchos no tienen.

¿Ese es el rasgo diferencial de Cs?

Sí, ese es el principal valor añadido de Cs, y es el que estamos intentado trasladar a la política, que no haya políticos de profesión, sino personas que tengan su profesión y quieran dedicarse a la política un tiempo de su vida. Nosotros somos un partido que no tiene mochilas, que no debe favores a nadie, y nuestro objetivo número uno es hacer política pensando en los ciudadanos y no en los sillones.

¿El caso de Cifuentes puede entorpecer el apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos o no?

No. Ya hemos negociado los Presupuestos, y mantendremos nuestra palabra. Hemos conseguido en los PGE muchas de las reivindicaciones: esa quinta semana de permiso por paternidad, o la bajada de IRPF, que rentas de menos de 14.000 euros queden exentas, etc. Nosotros hemos cumplido, ahora veremos si el PSOE cumple y está a la altura para no dejar todo en manos del PNV.

Pues no parece que el PSOE vaya a dar su apoyo a Rajoy, aunque el PNV sigue insistiendo en poner como condición la retirada del 155...

El PSOE tiene en sus siglas la p, la s, la o y la e, y como partido español creo que debería estar velando por el interés general, hacer más política útil y menos partidista. Pueden evitar que sea el PNV quien decida si hay o no Cuentas, y en este asunto deberían de estar a la altura de las circunstancias. Tal y como están las cosas la condición de levantar el 155 no es lo apropiado.

Si no hubiera Presupuestos, ¿manejan un adelanto electoral?

Nosotros, si llegara el momento, estamos preparados para cualquier cita electoral, no tenemos miedo a medirnos en las urnas, pero lo ideal es poder tener una legislatura fructífera, donde se puedan sacar mu-chas reformas adelante.

Pues hay quien dice que Cs lo que quiere es que el PP se queme a fuego lento para seguir pescando en su caladero electoral. ¿No tienen el riesgo de morir de éxito?

Intentamos tener los pies en la tierra. Sabemos que la encuesta fundamental es la del día de las elecciones, e intentamos que esta legislatura sea provechosa, demostrar a los españoles que tenemos equipo, proyecto y liderazgo, y que estamos preparados para gobernar España. No estamos en la táctica ni en el cortoplacismo, ni somos de los que morimos de éxito o vendemos la piel del oso antes de cazarlo.

Vamos, que ve a Rivera el próximo presidente del Gobierno

Sí, creo que Albert será el próximo presidente, por personalidad, carisma, mentalidad, equipo, proyecto, y porque es necesario que un partido como Cs gobierne en España, para regenerar la vida pública, acabar con la corrupción y situarnos entre los países punteros de la UE.

Donde no cambian las cosas es en el Cataluña: ¿La decisión de no extraditar a Puigdemont por rebelión pone en la picota la euroorden?

Al final, hay algo que no funciona de la forma que debiera en la coordinación judicial europea, y las euroórdenes son un ejemplo. Queda mucho que mejorar para que estas euroórdenes sean eficaces, y ahí tenemos que estar empujando quienes somos europeístas. Pero, al margen de lo que hayan podido decir los tribunales, en Cataluña hay una situación de bloqueo insoportable, porque los partidos independentistas están más pendientes de alargar el lío que de buscar soluciones.

De entrada, han vuelto a proponer a Jordi Sànchez en lo que parece una provocación sin fin, ¿no?

Que vuelvan a proponer a una persona descartada en el pasado, imputada y encarcelada por graves delitos, demuestra que los independentistas solo quieren alargar un procés muerto. Al final están más divididos que nunca y en manos de la CUP, y Cataluña no puede estar en manos de un partido radical, antisistema, anticapitalista y radical.

Por último, dígame: ¿Qué le ha parecido la detención por terrorismo de una activista de los Comités de Defensa de la República?

Respeto las decisiones judiciales y policiales, y si se ha cometido algún delito, tendrán que responder ante la Justicia. Me llama la atención que desde el punto de vista político los partidos independentistas y Podemos no hayan condenado la violencia en las calles y en las carreteras catalanas. Podemos está dando un balón de oxígeno a quien defiende este tipo de acciones violentas y con ello se quitan la careta.

