La URJC, denunciada por una presunta trama de títulos a policías para que pudieran ascender

Si escarbas un poco, la mayoría de los masters propios son pura basura, una manera de sacar cuartos donde no hace falta ni asistir a clase ni examen ni nada.



Los master profesionalizantes adaptados al EEES son algo más serios, pero no mucho más. En mi escuela de Ingeniera se convalidan montones de asignaturas que se suponen “afines”, se pasan los trabajos para adaptación al grado sin tribunales y etc, etc. Un cachondeo y es una universidad pública.



Gran error haber pasado las competencias en seguridad, educación y sanidad a las autonomías. Así que votaré a quien plantee suprimirlas